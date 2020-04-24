新冠肺炎造成資本市場頻現「異象」，金管會已緊盯債券基金、債券ETF，要求隨時申報債券違約情況，目前債券違約率約0.02～2％之間；同時所有基金都要每日回報大額贖回情況及原因，如貨幣型基金單檔贖回逾10億元、其他基金則逾5千萬元或逾基金規模5％，就要立即通報。

近期再度傳出阿根廷可能無力償還債務，不少境外基金成阿根廷大債主，恐要進入債務協商；金管會亦隨時掌握國內基金及境外基金對阿根廷的曝險情況，初步了解國內投信基金對阿根廷曝險約占0.15％，即新台幣50億～60億元，境外基金則占0.68％，約百億元出頭，都不算大宗。

據投信投顧公會最新統計，3月國內債券基金與債券ETF基金規模同步減少千億水準，受災程度不輸股票基金。其中國內投信發行的一般債券型基金，至2月底時整體規模還有新台幣4,652億元，但3月就驟減657億元，整體規模因此跌破4,000億元大關；高收益債券基金光是3月就減少了480億元，使得整體債券基金規模減少逾千億元，是近年來單月失血最多的月份。

在債券ETF方面，3月整體規模也大幅減少960億元，整體水位因此跌破1.3兆元的關卡，不過跌幅相對債券基金來的小。

基金業者透露，近期債券資產贖回壓力有升高的趨勢，主要和石油價格崩跌影響高收益債表現，市場擔心違約率攀升及持續侵蝕收益率，法人與散戶都有降低部位的考量，預計4月份整體規模可能持續縮水。

(工商 )