台灣大哥大24日開賣蘋果新一代iPhone SE，早上8點由電商雙雄momo與myfone購物打頭陣，實體門市從11點起接力開賣。受到疫情影響，果粉一改過去前往實體門市排隊搶購的狀況，今年網購異軍突起，讓台灣大電商雙雄首日銷售就占預購總量的8成。

至於果粉青睞的機種，以容量128GB銷量最好，占7成之多；顏色則以黑色占5成最夯，其次是白色占3成。

台灣大表示，即日起申辦4G指定專案，iPhone SE可0元帶回家，再享雙飽等優惠。

新一代iPhone SE開賣首日逢下雨，加上疫情影響，果粉轉向網路下單，直接在momo購物網與myfone購物完成最後購機程序，並推升預購銷售數量逾8成，隨著網路銷售的一支獨秀，也反映出果粉消費行為的改變。

不過，仍有第一時間就想拿到實體新機的果粉，不畏寒風細雨，在台灣大威秀旗艦門市上午11點開門營業後，就陸續到門市搶購iPhone SE，容量以128GB賣的最好，顏色則以黑、白兩款經典色系最為果粉青睞。

台灣大表示，申辦4G指定專案，月付1,399元，綁約24個月，VIP用戶續約最高再折5,000元，iPhone SE（128GB）能以0元輕鬆帶回家，並享上網吃到飽及網內通話免費，網外再加碼送1200分鐘通話費等優惠。

另外，即日起到5月31日，對抗疫情的醫護人員憑證申辦指定專案，台灣大所有機種包括被網友譽為「性價比之王」的iPhone SE在內，都可享有購機再折價2,000元的優惠，以感謝每位守護台灣的防疫英雄們。

(工商 )