為感謝勞工的辛勞，摩斯漢堡迎「五一」勞動節推出一系列優惠活動，從4/27日至5/8早餐選購咕咕雞堡搭配大杯冰紅茶，優惠價79元，指定咖啡第二杯半價優惠，同時推出多樣豐富的元氣早餐新品包括「法式卡菲雞堡」、「咕咕雞堡」、「雙雙蝦蛋沙拉三明治」等，為所有勞工夥伴加油打氣。

摩斯4/27日起推出異國風味的「法式卡菲雞堡」，以嚴選石板直火烤焙的Q彈歐式麵包，搭配洋蔥和鮮嫩雞肉，製成皮薄多汁的洋蔥雞堡，放上雙色高麗菜絲、煎蕃茄片，再淋上金黃色澤、柔滑多層次的法式卡菲醬。「雙雙蝦蛋沙拉三明治」使用Q彈飽滿的鮮甜白蝦，結合口感柔順的雞蛋沙拉與新鮮爽脆的萵苣，營養滿點的早餐新選擇，只要銅板價50元。

「咕咕雞堡」多汁鮮甜的洋蔥雞堡與擁有蔬果酸甜風味的桔香千島醬，完美的組合正適合天氣稍微變熱的初夏時刻。

摩斯經典蛋堡標榜使用不施打抗生素、符合CAS規範的優質履歷雞蛋，與每天新鮮現洗的蔬菜，三款經典蛋堡為，花生醬迷最愛的鹹甜滋味「培根雞蛋堡」、清爽可口的蔬食美味「蕃茄吉士蛋堡」、吉士片完美融化的濃郁口感「火腿歐姆蛋堡」。早餐時段使用APP訂購經典蛋堡，2套一起買，每套只要60元。

5月底前來摩斯點購早餐套餐（漢堡、三明治搭配套餐飲品，或雙人分享餐），登錄發票就有機會抽中一年份早餐，套餐飲品升級MOS Cafe系列再享2倍中獎機會。早餐吃摩斯，APP預訂取餐不用等。

(工商 )