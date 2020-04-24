為了提高住房率，台北松山意舍酒店宣布推出「免費列車到台北專案」好康優惠，即日起至6月30日止於台北松山意舍酒店官方網站amba-hotels.com上預訂住宿，無論從台灣的哪個城市出發，都能享有一趟抵達台北的免費火車或高鐵，隨時輕鬆入住台北松山意舍酒店。

台北松山意舍酒店直接跨過空橋即可到達松山火車站、捷運松山站與購物商場，距離高鐵南港站6分鐘車程，搭乘免費接駁車僅需5分鐘就可抵達台北潮流指標的信義區，庶民小吃天堂饒河街夜市、百年古剎慈祐宮、浪漫的彩虹橋、捷運松山站都在步行5分鐘內可到的距離。坐落在市中心的台北松山意舍酒店周圍機能便利卻享有安全、舒適不擁擠的環境，十分適合全家人一同入住。

即日起至6月30日，只要於台北松山意舍酒店官方網站amba-hotels.com上預訂住宿，點選 「免費列車到台北專案」，不論是預訂可眺望城市美景的101景觀房型或是視野開闊的河岸房型，都附上中式、美式或日式三種選擇的早餐。入住當下只需提供車票及購票證明，退房時就能依當次的房費折抵車票費用，提前預付房費全額，還能享有5％折扣優惠。

台北松山意舍酒店表示，活動期間每房每晚可憑車票及購票證明折抵高鐵或台鐵至台北的標準車廂車票一張。24小時之內的連續入住僅可折抵一張單程標準車廂車票。車票不可轉讓、退款、頂替或兌換現金。抵達車站可任選新北市、台北市區域內任一車站，請於辦理入住手續時提供車票及購票證明作為報銷。此車票日期及其購買證明須與入住當天日期相同。如於入住當日無法提供車票及其購票證明，請恕酒店無法報銷任何金額。

另外，5％早鳥預付折扣僅適用於「最優惠價格含早餐」官網優惠價。此優惠專案需於入住日期提前48小時（當地酒店時間）預訂。預訂時使用有效信用卡預付全額費用。預訂後不可變更日期或取消。

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