新冠肺炎疫情持續在全球發展，各國對於防疫物資像是口罩、消毒用品的需求也直線上升，此外各式醫療器具也是各國目前正積極取得的重要物資，在中國大陸深圳有家醫療公司因此股價大漲，創辦人兼董事長的李西廷自身資產更是平均每天增加3,770萬美元（約新台幣11億元）。

根據《彭博》數據顯示，位在深圳的邁瑞醫療公司在疫情期間，股價大漲了50%，在上周四時創下270.52人民幣一股的紀錄，市值高達3,290億人民幣（約新台幣1.4兆元）。

其創辦人兼董事長的李西廷，在今年個人資產就增加了43億美金，平均下來一天就會增加3,770萬美金，目前個人資產高達135億美金，是新加坡首富。

邁瑞醫療表示，自從3月份開始訂單就快速增加，在全球100多個地區、國家都有訂單湧入，希望能獲得醫療設備對抗新冠肺炎，不過詳細資料像是訂單量、價格等都沒有透露，僅提到從義大利就拿到1萬台呼吸器的訂單。

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(中時電子報)