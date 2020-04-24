美國東北大學的研究人員通過模型對病毒的傳播進行了計算後認為，早在第一例確診病例出現之前，新冠病毒就已經在美國悄悄蔓延。到3月1日為止，當時紐約、波士頓、舊金山、芝加哥和西雅圖總共僅有23例確診病例，但是從模型推算顯示，當時這5大城市實際上可能已有2.8萬人感染新冠病毒。

《央視新聞》引述美媒《紐約時報》報導稱，2月份美國領導人們還在糾結疫情是否嚴重到應該採取關閉學校等措施，幾乎沒有開展系統性的病毒檢測。而美國疾控中心主任雷德菲爾德（Robert R. Redfield）上周表示，「到2月27日，美國只有14例確診。」「“我們進行了隔離以及追蹤密切接觸者，非常成功。但是，當病毒進一步暴發時，超出了公共衛生的承載能力。」

然而，加州聖塔克拉拉郡的衛生官員本周宣佈，新發現的與冠狀病毒相關的死亡病例出現在2月6日，比美國的首例確診死亡病例早了幾周。

報導說，據研究人員估計，在2月中旬，即紐約市學校關閉前一個月，紐約市和三藩市已經有超過600人感染新冠病毒，西雅圖、芝加哥和波士頓已經有100多人感染。到3月1日時，紐約證實了第一例確診病例，當時實際的感染人數可能已經超過1萬。

不過，也有科研人員對模型計算的結果提出質疑，認為未知疫情傳播的規模可能被誇大了。

(中時電子報)