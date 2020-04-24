中信兄弟做出球員異動，捕手黃鈞聲下二軍改由陳家駒升上一軍，這也是陳家駒相隔568天重回一軍戰場，他賽前受訪時也笑說真的很久沒來新莊球場了，接下來會努力站穩一軍。

陳家駒過去是兄弟的主戰捕手，更曾於2015年拿下捕手金手套獎，不過近年都待在二軍，上一次在一軍出賽是2018年10月2日，並在2日後降下二軍，直到今日才重新回到一軍名單，相隔568天回到一軍，陳家駒笑說，「好久沒有來(新莊球場)，開車差點迷路，多了好多建築物。」

中信兄弟在春訓時總教練丘昌榮就曾透露，會由高宇杰、黃鈞聲和陳家駒三位捕手競爭開季名單，最後陳家駒從二軍出發，不過很快就重回一軍賽場，「以前接到通知會很開心，現在算資深球員，在下面一直維持好手感，守備上也會以教練團點出的缺點盡量改進。」

陳家駒也提到，獲得升一軍通知只要獲得信任就能上來，但要如何維持住才是重點，要幫助投手群也是不簡單，會盡力去做。

而賽前總教練丘昌榮也提到，目前以高宇杰為主戰捕手，在比賽後段由2號捕手輪替，先讓黃鈞聲下二軍調整。

(中時 )