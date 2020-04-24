木蘭聯賽第2輪賽程表（中華足協提供）

木蘭女足聯賽明天在台中太原足球場進行第2輪賽事，壓軸好戲由地主台中藍鯨對上台北熊讚，也是今年大專女足聯賽台灣體大與台灣師大爭后的續集。不過兩隊除了社會人士助陣，也有21日甫於高中聯賽冠軍戰踢滿120分鐘的醒吾小將助陣。

只是「醒吾三劍客」此役各為其主，粘菁云將代表藍鯨卯上效力熊讚的醒吾隊友林欣卉、何忻柔。木蘭聯賽也提供本輪3役觀戰焦點如下：

★高雄陽信 vs. 桃園國際

1. 陽信王牌藍昱絜因傷長期缺陣，球隊另一重心丁家英與頭球出色的空霸高晨恩必須擔負起攻堅的重責大任；另外，防線易短時間大量失球的老毛病也必須改善。

2. 國際精心打造的豪華陣容在首戰並未發揮完全，如何讓丁旗、陳燕萍、林雅惠等名將與李翊汶、陳品卉等舊核心良好磨合，會是她們能否拿下本季首勝的關鍵。

3. 國際追求桃園的木蘭史上第一勝絕對是最大看點；此外，台灣隊長丁旗與妹妹丁家英再度「丁丁鬩牆」也值得關注。

★花蓮 vs.航源FC

1. 花蓮首戰展現絕佳韌性，從兩球落後的狀況下，最後1分鐘絕平熊讚，本周挾著梯隊花體勇奪高中聯賽冠軍的如虹氣勢而來，本季首勝勢在必得。

2. 航源上一輪面對國際守得精彩，其中五人制國門李奕潔左撲右擋的神奇表現讓人驚豔，本周航源將以穩守為基礎、再伺機反擊求勝。

3. 去年3度交手均是花蓮獲勝，而上季對花蓮進球的進攻好手許翊筠本輪將對上對她了解甚深的老東家航源，表現出色與否將是觀戰焦點。

★台中藍鯨 vs.台北熊讚

1. 首戰攻進5球大勝的藍鯨展現懾人的王者風範，包欣玄、李綉琴、賴麗琴、侯芳瑋等老將居功厥偉，本輪是否會有年輕小將能出現接棒?

2. 熊讚首輪兩球領先卻痛失好局，但鋒線王羿婷的表現令人激賞，去年對藍鯨有進球的她本戰能否再發揮殺手本色？另外，本輪也期待兩大核心林雅涵、蘇芯芸能串起攻守兩端，搶下本季首勝。

3. 本季從熊讚轉至藍鯨的國腳粘菁云是否會在本周完成藍鯨首秀？是否會對上高中聯賽的親密戰友林欣卉、何忻柔？醒吾三劍客的對決令人期待。

(中時 )