台中市南屯區黎明公園籃球場從設置20多年以來未修繕，球友反應打球容易受傷，經邀集市府評估後，決撰寫相關計畫送中央體育署爭取補助，計畫共列約300餘萬元，24日由立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、市議員張耀中與體育署代表會勘，將重新整建室外籃球場地及新增不銹鋼籃球架組。

蔡其昌表示，近年來國人運動風氣盛行，但海線地區卻只有堪用等級的運動場地，透過會勘總計向中央爭取3000萬元預算，進行校園及運動場地升級改善。

其中獲挹注經費的南屯區黎明公園運動場，位於黎明新村內已逾25年未曾修繕，籃球場地更是早期水泥鋪設地面，將重新整建室外籃球場地及新增不銹鋼籃球架組，總經費約360萬元。

張廖萬堅、張耀中強調，南屯區黎明公園經里長與地方議員反應已久，從建設局、運動局到教育局，最終還是要回歸到體育署，體育署能親自來會勘，希望能盡快完成場地的改善，爭取盡早讓民眾能有完善的運動場地。

體育署說，會勘的校園跑道及運動場地皆已達使用年限，體育署將會全力配合補助70％預算，另外30％則由市政府配合款負擔。

運動局則表示，待中央經費核定後，市府會全力配合來執行整建計畫。

(中時 )