新冠肺炎疫情籠罩全球，健保藥局協助販售口罩，全台藥師負起販售口罩重任，但除原本藥局業務，每天還得撥出時間分裝、販售，加上口罩販售逐漸增量，藥師大喊吃不消。議員黃守達熱心統整需協助的藥局，與台中市婦女發展協會合作，出動「防疫媽媽隊」協助藥局分裝口罩。

黃守達指出，疫情嚴峻，台灣口罩國家隊投入生產，讓民眾有穩定且便宜口罩可購買，但增加販售口罩的藥師工作量，他走訪選區藥局了解狀況，與台中市婦女發展協會合作，邀集志工到服務處協助分裝口罩，減輕藥局負擔。

台中市婦女發展協會創會長魏淑珠指出，聽到需要人手協助分裝口罩，協會志工很熱心，希望在疫情期間能夠盡心力，「防疫媽媽隊」分裝口罩不馬虎，先洗淨雙手，戴好手套、口罩才上工，分裝時仔細檢查口罩品質，謹慎細心，「連藥師們都讚不絕口」。

黃守達強調，從3月開始，除例假日，婦展會志工準時到服務處報到，協助數間藥局分裝口罩，再將口罩送回藥局販賣，工作看似簡單，頗為耗時費力，感謝志工投入協助，讓藥師們在防疫期間有機會喘口氣。

14天9片口罩新制上路後，需分裝口罩數量大幅增加，黃守達與西區土庫里長粟藍倩近日也帶領鄰長號召志工加入口罩分裝行列，感謝支援志工朋友們，防疫路上不缺席，大家攜手共度難關。

(中時 )