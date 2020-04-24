面對北中南縣市政府陸續為可能的疫情擴散進行封城兵推，行政院長蘇貞昌今定調中央才有權下封城令。面對詭譎的疫情，國民黨立委吳斯懷今再度提出示警。他說，封城決策經緯萬端，中央與地方的權責須盡快劃分，「現在做超前不是很早，而是來不及」，如果再不做，屆時開始執行一定會造成民心恐慌。

曾多次勸戒蔡政府須注意國軍染疫風險的國民黨立委吳斯懷，今天再度向蔡政府喊話說，近來新北市政府針對防疫封城做了嚴密的管制兵棋推演，雖然輿論有不同說法，有人認為製造恐慌，疫情指揮中心指揮官陳時中也說目前距離封城還很遠，但請教行政院，距離很遠就代表我們不做超前部屬了嗎？萬一需要風城，到了當下才臨時做準備來得及嗎？

吳斯懷說，封城這項決策大多屬於中央職權，因此他想提出幾點盼望蔡政府能注意。他說，第一要盡快確立封城的定義，其中包括範圍、時間與管制程度；第二中央與地方權責如何劃分，一旦不明確，屆時執行時一人一把號，民心就會不安。

吳斯懷進一步說，第三是政府要提前設想何時動員、動員那些人力、物力、醫療器材、交通運輸工具；第四則是交通管制要管制到什麼程度，是個人交通還是大眾運輸？那些可以做、哪些不能做，軍、警、衛生、民政的行動準據與工作分配，垂直整合及橫向協調，是經緯萬端。

他強調，第四就是防疫專車的配套，要如何協助偏遠地區，且跨縣市、跨區域的問題請問要聽誰的？他知道當然是聽中央，但這套制度當然有必要先確定。。

吳斯懷說，「現在做超前不是很早，而是來不及」，懇請建議中央指揮中心盡早啟動封城的兵棋推演，早點告訴民眾，民眾就不會恐慌；相反的，現在不做，屆時開始執行的時候一定會造成民心的恐慌。

(中時 )