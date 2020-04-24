海軍敦睦艦隊爆發集體染疫，總統蔡英文日前出來致歉並強調絕不護短。有一位長期支持綠營的小英女孩快氣炸，直言蔡總統應該要道歉的是敦睦艦隊上的所有官兵。甚至認為蔡把所有的錯讓下屬去扛，才是她最大的問題。

小英女孩接受YouTuber「Bit King比特王出任務」表示，這一次會發生這麼大的悲劇，蔡英文絕對要道歉，而且不是那麼簡單的道歉，她應該道歉的是敦睦艦隊上的所有官兵。如果她很自傲台灣的防疫很成功，為什麼會出現這個破口？而不是最後叫一個支隊長出來致歉，稱都是他的問題，因為他沒有呈報發燒的狀況；不是吧，不要把所有的錯都讓艦隊長去承擔，真正要負起責任的是蔡總統，身為一個三軍統帥、一個國家元首，應該要去負起這個責任，而不是把所有的錯，都讓下屬去扛，這才是她最大的問題。

小英女孩還指出，在疫情爆發的時候，國防部長跟蔡總統報告敦睦艦隊出航這件事，蔡總統居然給了兩個字「尊重」，尊重是什麼意思啊？尊重是看這著辦、還是「那就你決定就好了」 、她覺得不應該這樣。人民選她出來當總統，但她對一個決策的決定，居然是用「尊重」

兩字，要嘛同意、不然就是否決，怎會用尊重呢？如果海峽中線有戰事或敵軍入侵的話，國防部長跑來問要不要攻擊？總統卻回說「我尊重你」，這是什麼意思？到底是打、還是不打？

(中時電子報)