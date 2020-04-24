周揚青與羅志祥（小豬）分手後徹底開撕，繼公布羅志祥渣男行徑，與旗下女藝人、化妝師有長期不正當男女關係，還經常舉行正常人都無法想象的「多人運動」，今日又公開點名羅志祥旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）該去檢查性病，殺得羅志祥措手不及，即便道歉也無法平息風波！而愷樂社群網站也被網友罵聲灌爆，連昔日「小三圖」也被翻出，身心狀況令人憂心。
周揚青正面槓上羅志祥旗下女藝人愷樂，直指愷樂自己有男友還劈腿，「說實話男女都不好，但畢竟是女生而且很大一定程度上被男生哄騙，結果還在外面被男生那樣討論知道了，一定還是會難過，所以給她們留點臉面吧畢竟以後還，要嫁人但認識我本人還在外面裝純情私下當p友的你，看我不就沒留情面。」
愷樂的社群網站也瞬間被網友罵聲灌爆，「聽說你老闆群p」、「你們主持娛百陪著我吃了多少飯，當年多真心實意喜歡你們，此刻就有多失望」、「所以和小豬長期保持不正當關係嗎？我真的是毀三觀…」、「假面甜心」，連昔日小三圖都被挖出，令人好奇她接下來會如何回應。
(中時電子報)
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