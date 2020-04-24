南韓新生代女團少女主義報(Girls’ Alert)在2017年出道，當時以所有成員體重都超過60公斤，顛覆傳統認為女偶像該瘦巴巴的形象，走健康路線引起不少話題；但近期所屬經紀公司因新冠肺炎導致財政出狀況，和5名成員全部解約，讓粉絲們相當難過。

南韓女團少女主義報(Girls’ Alert)成員Saetbyeol在官咖發文，提到近期被公司告知因財政困難，只好和成員們解除合約，因此她們無法再繼續團體活動；Saetbyeol對此感到可惜，但鼓勵自己也承諾粉絲們，會繼續努力，今後會以更好的面貌再和大家見面，粉絲們別擔心。

沒多久少女主義報的經紀公司也證實此消息，「因新冠肺炎影響，公司財政惡化，無多餘財力支持團體活動，才會不得已和成員們解約」；而一些韓媒報導提到少女主義報因此解散，但經紀公司卻否認，堅稱「少女主義報是解約非解散」，待公司營運狀況好轉，仍會重啟女團活動。

(中時電子報)