隨著大陸逐步解除封城，陸續傳出報復性消費消息，這也讓同樣受害封城狀態的美國零售業，無不期待隨著疫情趨緩，可以迎來一波消費熱潮。然而，Coresight Research執行長Deborah Weinswig卻在此潑了一桶冷水，並提出四大理由，認為美國零售業將不見得會出現同樣的復甦情形。

CNBC報導，Weinswig列舉出四大理由，解釋為何美國零售業的復甦並不容易。

一、「大陸春節消費延遞」

首先，Weinswig認為，大陸之所以出現報復性消費，是因為疫情爆發時，時間點是農曆春節，正好是消費旺季，許多民眾在隔離期間只能待在家想著要買什麼，直到商店重新開啟，才紓解壓抑已久的慾望，因而出現消費遞延。

二、「旅遊活動停擺」

大陸在重啟經濟活動後，LVMH大陸門市3月恢復營業後，消費者蜂擁而至，而Dior及Fendi等品牌在3月中旬後銷售額也同步增長。然而精品業在美國可能就需要更長的復甦時間，由於陸客是美國精品業的消費主力，一旦持續旅遊停擺，就會造成衝擊。

三、「美國關店時間較久」

根據資料顯示，大陸零售商店停業時間大約四周，至於美國零售業從3月13日開始算起，停業時間就已經達到六周，不只如此，Weinswig更預估，樂觀上美國零售業可能持續停業到5月初，但更可能的情況，大部分的零售業到6月都無法復業。

四、「美國失業率飆升」

根據美國最新初領失業救濟金數據，累計5週以來人數已超過2640萬人，11年來新增就業幾乎是全數抵消，加上美國人通常沒有儲蓄習慣，一但薪資來源消失，想要花錢消費更是難上加難。相較之下，大陸今年前兩個月約500萬人失業。

(中時電子報)