去年九月與我國斷交的太平洋島國吉里巴斯日前舉行大選，當初主導斷交的總統馬茂所屬執政黨受挫，未能獲得過半席次，另有在野黨表明要回頭與台灣建交。對此，外交部表示，我國將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果以及吉國新政府的外交政策走向。

吉里巴斯國會共45席，馬茂及其盟友僅拿下22席。剩餘23席分屬另兩個在野黨，其中一個在野黨已表明要回頭與台灣建交，另一在野黨則是因為反對與台灣斷交而從執政黨出走另立門戶。

外交部表示，我國與吉里巴斯共和國曾於2003年至2019年維持外交關係，期間我國秉持對邦誼的重視，提供吉里巴斯有關基礎建設、農漁技術、醫療衛生、人力資源、潔淨能源等領域的鼎力協助，各項合作計畫成果斐然，有目共睹。台灣「以人為本」 的援助模式，贏得吉國政界與民間的感念與讚揚。

外交部指出，吉國馬茂政府接受中國利誘在2019年9月驟然與台灣斷交，但此決定實有違民主法治程序，更不符合吉國民眾的期待，引起吉國各界嚴厲的批評聲浪，以致馬茂率領的執政黨內部產生分裂而最終失去吉國國會的多數席次。

外交部樂見吉里巴斯依據民主程序順利完成國會選舉，並對各黨派席次分布情形充分掌握。未來我國將持續秉持中立原則，密切觀察吉國總統大選結果以及吉國新政府的外交政策走向。

(中時 )