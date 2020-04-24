科技部舉辦第二屆「科技大擂台 與AI對話」競賽，但是獎金2,000萬元的首獎第二次從缺，原因是中文化辨識仍需加強。科技部長陳良基表示，AI辨識中文的困難在於中文音域波動性較高，只要語調、語氣不同，就可能解讀錯誤，台灣需要儘早因應這種狀況，不然將來可能要用不熟悉的用字遣詞來跟AI對話。

科技部主辦、國研院科政中心執行的第二屆「科技大擂台與AI對話」，24日於台北孔廟舉行頒獎典禮，獎金上看2,000萬元的首獎仍然從缺。第一名「Taipei 101」獲得200萬元獎金，「大叔與AI對話」及「A Team」團隊分別居2、3名，各得50萬、30萬元獎金。

陳良基指出，今年有99個團隊參賽、超過400人報名，很高興看到有三分之一的團隊來自產業界，期待未來台灣可以盡快累積3000到5000小時的語料資料，涵蓋中文、台語甚至新住民語系，幫助AI學習，逐步建立多語言資料庫系統。

本次競賽以「華語文能力測驗」流利精通級難度，以更進階的閱讀、申論題為主，並搭配連續對話等考題。在開放式題型中，評審委員會由中央研究院資訊科學研究所特聘研究員許聞廉擔任主席，也邀請中文、資工背景教授，觀察用字遣詞與演算邏輯，以共識決方式評分。

獲得第一名的Taipei 101團隊表示，除了運用大會提供的500到600道題目來訓練之外，團隊也拿國小考卷幫自己的AI多練功，透過「多讀點書」，學習更多常識性知識，例如，一般人類會知道「哥哥的太太」就是嫂嫂，但對機器來說，這就需要重新訓練。

(工商 )