新冠肺炎讓人無奈煩躁，一片低迷中，動物收容所卻又驚又喜，甚至得宣告「缺貓缺狗」。美國紐約和洛杉磯動物認養數量飆升200%，再次證明當你情緒低落，動物可能是最好的夥伴。

COVID-19（新冠肺炎）之下，好多貓貓狗狗找到了新家。美國愛護動物協會（ASPCA）4月11日表示，自3月15日以來，光是紐約和洛杉磯線上認養動物的申請就多達600件，較2019年同期成長200%。

另外在威斯康辛州、北卡羅萊納州、新墨西哥州也都出現類似情況，認養數飆升，甚至出現狗籠、貓籠空空如也的景象。芝加哥動物收容單位還必須在Facebook發文：「我們已經沒有狗可供認養了。」收容所人員表示，這是他們第一次能做「認養一空」的宣告。紐約近郊各處收容所也缺貓缺狗，工作人員都說，真是有史以來最開心的煩惱。

●封城式生活阻斷互動，寵物是最好的陪伴

全美最大寵物用品電商 Chewy 今（2020）年以來股價飆漲46.7%，飼料成了最抗衰退的投資之一。全美目前有約一半人口因疫情待在家，陷入不同程度的封鎖式生活，當心情低落、孤獨，很自然地尋求毛孩陪伴，「寵物能幫助我們排解壓力和焦躁，特別是現在這樣特別高壓的時候，」美國塔夫茨大學（Tufts University）發展心理學學者穆勒（Megan Mueller） 表示，「人類是社交的動物，我們需要互動，特別是那些獨居、或感到疏離的人。」

美國紐約和洛杉磯動物認養數量飆升200%，再次證明當你情緒低落，動物可能是最好的夥伴。（圖片來源：pixabay）

封城中美國不少動物福利團體利用科技來促進認養，他們透過Uber將貓狗送到認養人家裡，再以Skype、Zoom來進行視訊訪問，確認毛孩們在新家生活得開心、健康。不少地區少數准許的戶外活動包括遛狗，牽著狗狗外出散心，更是非常時期的一大紓壓樂事。

美國心臟協會（American Heart Association）曾表示狗或其他寵物可促進身體產生催產素、血清素、多巴胺等「快樂激素」。貓咪的呼嚕聲也被證實可紓緩緊張，並降低血壓。毛孩帶來歡樂與溫暖，只是疫情期間假使飼主心情不好，牠們可能也第一個知道。

●你的情緒牠都懂，疫情中注意毛孩心理健康

瑞典科學家曾比較58隻狗狗和牠們女性飼主的長期壓力狀態，發現兩者間有高度正相關。證實長期壓力可跨物種同步，飼主體內「壓力荷爾蒙」可體松濃度愈高，狗狗的可體松濃度也愈高。

「我們一定要記得，這段期間對寵物來說也是過渡時期，牠們絕對可以感受到我們的壓力，我們的行為會影響牠們的行為，」美國獸醫伯斯威爾（Stephanie Borns-Weil）表示。

疫情中，寵物的居住環境也大不相同，牠們會發現你待在家的時間多了，心情也不好，這些空間、時間、氣氛的變化，毛孩都需要花時間適應。

要和毛孩一起宅在家，伯斯威爾認為最重要的保持正常作息，在和以前相同的時間餵食、外出散步，不要因為長時間待在家就打亂牠們的生理時鐘。從另一角度來說，毛孩也是幫助你維持正常生活節奏的好幫手，也切記牠們是你的家人與夥伴，不論是否因疫情受衝擊而減薪、丟工作，都不要任意棄養。美國愛護動物協會（ASPCA）已在美發送免費飼料並成立基金，要和毛孩們一起渡過難關。

(中時電子報)