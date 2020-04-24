黃姓男子23日晚間8時許遭誘騙出門，被蒙面綑綁強押上車，直到24日上午7時許被逼簽下本票40萬才放人，家屬報警，警方以還款換本票為幌子先逮3嫌，陸續再循線逮兩嫌，發現居中策劃的李姓主嫌竟是黃男的高中同學。全案依照強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

24歲黃男家境小康，父親經營小吃店的生意不錯，僅管無業，每天仍開著名車代步。竟引來曾是高中同學的李嫌覬覦。

李嫌曾向黃男借過5000元，他23日晚間8時許以還錢為由，騙黃男在崑山中學附近一處停車場還款，李嫌第一時間沒出現，卻找來27歲的蔡姓嫌犯與盧姓、陳姓少年共乘1車，將黃男蒙面、綑綁雙手，持西瓜刀強押上車。

確認綁架黃男後，李嫌再持黃男身上的車鑰匙，開走黃男座車，一行人在永康一家汽車旅館會合，逼迫黃男欠下40萬本票，要他向黃父謊稱投資比特幣失利欠債，需要還錢，黃男不得已同意，李嫌等人24日上午將他放走。

黃男一回家立刻向父親表明一切，黃父向警方報案遭強盜，警方要家屬以還錢換本票為幌子，與嫌犯約定在永康社教館附近交易，李嫌、陳姓與黃姓少年3人信以為真，坐在黃男的名車內遭警方活逮。

警方隨後循線逮捕逃逸的27歲蔡嫌與盧姓少年，落網5人供詞避重就輕，警方依照強盜罪嫌與少年事件處理法，將5人分別移送少年法庭與台南地檢署偵辦。

(中時 )