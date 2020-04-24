由加拿大網友Osuka Yip於Change.org請願網站發起的「譚德塞下台」連署已於今天突破100萬人 (圖／翻攝自Change.org)

新冠肺炎疫情擴散全球，全球確診人數已高達272萬人，死亡更是逼近20萬，質疑世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)防疫不力的聲浪過去3個月從未停歇。如今由加拿大華裔網友Osuka Yip在全球最大請願網站《Change.org》發起的「譚德塞下台」連署活動，就在今天(台灣時間24日)已經突破100萬大關，雖無正式效力，但這數字無疑表達了全球網友的憤怒。

譚德塞過去三個月來，屢遭質疑防疫不利，甚至隱匿病情，美國總統川普甚至在日前於推特直接指控譚德塞隱埋病毒消息，並即刻暫停對WHO金援。被問到川普停止金援與下台問題，譚德塞雖打出哀兵牌，強調自己日夜不停努力工作，只為拯救更多性命，並喊聲川普不該在此時撤資，但並不被網友買單。

1月中旬，新冠肺炎開始在大陸爆發，但譚德塞遲遲不願宣布全球大流行，稱讚大陸在處理疫情的能力與高度透明度，更譴責對大陸祭出旅遊與貿易限制令的國家，並呼籲各國「不必從武漢撤僑」，稱大陸有能力處理疫情。2月底歐洲徹底遭新冠病毒攻陷，譚德賽依舊不願宣布大流行，直到3月中才終於宣布，但卻又批評各國「防疫不力」，多次言論惹怒全球網友，加上遭爆料過往擔任衣索比亞衛生部長期間，多次隱瞞霍亂疫情，導致數百位國民喪生，都是如今連署突破百萬人的原因。

(中時電子報)