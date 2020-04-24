富邦悍將自今日起推出英文轉播服務，要將中職介紹給全世界，除了找來「波哥」王雲慶Richard Wang、球評偉恩（Wayne McNeil）之外，首場邀請曾在美職打拚多年的「鋒哥」陳金鋒烙英文，並點名今日對戰組合中信兄弟與富邦悍將，心目中兩隊最強打者分別是林智勝與胡金龍。

富邦悍將首場英文轉播，於第3局時邀請特別嘉賓陳金鋒客串受訪，過程約10分鐘，主播王雲慶介紹陳金鋒是台灣首位升上大聯盟台灣球員，對於台灣球員來說是相當景仰的存在，更有「台灣之光」的稱號，陳金鋒2016年球季結束後宣布退休，目前在富邦悍將球團擔任顧問。

主播王雲慶問陳金鋒是否會想念在球場打球的日子？陳金鋒則用英文回答，「我很想念打棒球，但一切都結束了，我仍在棒球界工作，沒有離開。」

陳金鋒也分享自己是第一個登上大聯盟球員，任何事都要自己摸索，第一年的時候非常想念台灣食物，不過因為沒有時間，所以不曾嘗試自己料理，但拉斯維加斯有很多中式餐廳可以讓他解饞。至於自己的英文則是在美國時看了不少電視自學的，隊友也會教他一些句子，無論髒話或是正常用語都有。

隨後陳金鋒選用中文表達感謝全球球迷對中職的支持，「謝謝這機會參與轉播任務，讓世界看到台灣棒球最先開打，國外朋友請繼續為中職加油，希望你們會喜歡。」

王雲慶還介紹陳金鋒的台語綽號是「金鋒仔」，在客串尾聲王雲慶請陳金鋒在中信兄弟與富邦悍將各選一名心目中最強打者，陳金鋒選了前隊友、兄弟四棒打者林智勝，以及剛達成千安里程碑的胡金龍，王雲慶則笑說回去會跟這兩位說，「你們是陳金鋒心目中隊上最強打者！」

最後當主播問他會不會再參加英文轉播？陳金鋒一開始笑而不答，主播則開玩笑說你必須要答應，最後鋒哥笑著說「Maybe」。

(中時 )