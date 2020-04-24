疫情對工廠與店家造成衝擊，行政院日前提出減租2成紓困，經濟部今天具體公布「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」，提供在油電糖水國營事業土地承租用戶，可以享有「緩繳租金」與「減收租金」兩種優惠，後者初估有9000多戶受惠，政府墊付租金6.6億元。

經濟部表示於台電、中油、台糖及台水公司等各國營事業土地房舍承租人，如果是餐廳、旅宿等非製造業者，兩者都可同時申請。但若屬製造業者，則只能二擇一。

「緩繳租金」方案，承租人可申請租金展延繳納期限到12月底，緩繳1年。屆時仍無法一次繳清者，還可以分最長3年繳納。「減收租金」方案，則以2020年一整年租金減收2成為原則。但減收後不能低於各國營事業負擔地價稅、房屋稅等持有成本，初估受益承租戶約有9000餘戶，租金約減收6.6億元。

經濟部指出，承租各國營事業土地做製造業使用者，之所以要比照工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案，是因為有些廠商在產業園區外承租台糖土地當倉庫，卻無法跟園區內享受同一優惠，顯然不公平，因此決定同一標準，比造園區。

雖然比照產業園區、加工出口區，只能在緩繳與減租兩者中擇一，但卻享有公設維護費、污水費優惠，項目較多。

(中時 )