三樓穿堂擠下14張辦公桌，空間不敷使用。（陳淑娥攝）

消防衣帽鞋只能與檔案一起存放在狹窄倉庫中。（陳淑娥攝）

台中市升格直轄市後，消防局第五救災救護大隊暨大甲分隊業務及人員倍增，三樓穿堂擠下14張辦公桌，空間不敷使用，3樓露台增建工程已竣工，市議員吳敏濟24日在增建工程竣工說明會表示，打火弟兄保護市民生命財產安全奮不顧身，希望市長盧秀燕加緊腳步，解決外埔分隊空間不足問題。

大隊長吳章銘指出，暨有廳舍於2009年啟用，縣市合併後，大隊部因應業務增加，人員倍增到50餘人，大甲分隊使用1、2樓，大隊部25人僅3樓的355平方公尺可供使用，由於空間不足，消防衣帽鞋只能與檔案一起存放在狹窄倉庫中。一般民宅及工廠火警必須出動2個分隊時，大隊部須擔任現場指揮官，出勤速度確實受影響。

吳敏濟表示，第五大隊位於大甲外環道，四周空曠風勢強勁，3樓穿堂裡擠下14張辦公桌，穿堂風凜冽，辦公環境不佳，男性隊員6個人擠一個狹小備勤室，消防弟兄受委屈，他餘2017年爭取增建。

吳章銘指出，本工程斥資約1千588萬元增建3樓露台，樓地板面積增加407.9平方公尺，使用空間增加114.7％，待5月驗收完成後，不會再有在穿堂辦公情形；大隊部女姓隊員也擁有3人一間的備勤室，不須與大甲分隊女隊員7人擠一間，男性隊員3至4人一間，消防衣帽鞋等配備及器材也能妥善陳列。

吳敏濟表示，他長期為打火弟兄爭取配備以及現代化廳舍，除了為全市每位消防員爭取標配火場救命器外，也爭取大安分隊從巷弄內遷移至獲得建築金獅獎的廳舍內。如今大隊部暨大甲分隊增建完成，他呼籲盧秀燕加緊腳步，解決外埔分隊同樣空間不足問題。

消防局副局長戴峻焜也感謝吳敏濟一直以來對該局協助，該局計畫在台糖土地遷建外埔分隊，明年度編列規劃經費。

(中時 )