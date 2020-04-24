昨（24）日晚間驚傳冠德建設集團已故創辦人馬玉山的次女馬銘嬭，宣布請辭根基營造（2546）董事長職位，遺缺由根基營造董事、冠德建設規劃設計處資深副總經理袁譪維正式接掌董座。這也創下冠德集團創辦41年以來，首位非馬玉山家族成員擔任旗下公司董事長的首例。

根基營造昨天公告，董事長馬銘嬭於4月24日召開第10屆第20次董事會，基於個人因素，辭任根基營造第10屆法人董事代表人的董事長及董事職務，根基並於24日補選，由董事袁藹維，接掌根基董事長職位。

馬銘嬭為冠德建設根基營造的集團已故創辦人馬玉山的次女，是於2016年接掌根基營造董事長的寶座，迄今已3年多，根基營造業績也衝上高峰。

根基營造表示，根基董事會感謝原任董事長馬銘嬭，過去三年對於根基營造營運發展的貢獻。新任根基營造董事長袁藹維，為根基營造現任董事，同時擔任冠德建設規劃設計處資深副總經理，更具建築師資格，在冠德建設任職超過15年，營建設計資歷完整。

根基表示，根基長期致力於提供優質營建服務，經營穩健成長，未來也將持續依循公司治理方向，為股東、客戶及員工開創更卓越的績效，以達到永續經營的目標。

(工商 )