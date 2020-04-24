防疫歌曲《黑夜總會過去 The Night Will Fade》製作人蕭名棻與陳瑽，昨（23日）接受台北廣播電台與文化大學華岡廣播電台專訪，分享歌曲的製作與錄製過程。首次擔任製作人的蕭名棻表示，很榮幸能參與這次製作，對於大家的合作也非常興奮與感動，笑說：「第一次聽到大家的聲音覺得都要融化了！」

該曲由《聲林之王》歌手群共同創作演唱，共集結41名歌手，合作與分配並不容易。蕭名棻表示，除了她負責詞曲的架構外，陳瑽的工作也相當辛苦。陳瑽負責安排每個人演唱的段落，要從每位歌手的特色與音質去調整，且要瞭解每個人的聲音適合的位置，著實相當不易。

蕭名棻表示，創作靈感都來自生活，像寫日記般，特別的是，在作詞的過程中，特地將Rap的部分留白，交給獻唱的歌手自行填詞，且因為歌手們寫得太好，讓她笑說：「看第一次就通過！」也被誇是史上最好的製作人。最後，她也打趣地向觀眾喊話，盼大家敲碗她能夠再出單曲！

(中時 )