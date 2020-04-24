教廷：教宗方濟各短期內沒有訪大陸計畫 20:182020/04/24 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教宗方濟各（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利媒體近日曾報導教宗將訪問武漢，教廷新聞室與北京英文官媒「環球時報」則表示，教宗方濟各短期內沒有訪中國的計畫。 (中時電子報) #教宗方濟各 #短期內 #計畫 #教廷 #教宗 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－肺炎疫情後的馬歇爾計畫何在？ 04:102020/04/20 產業特刊 台外交亮黃燈！ 傳教宗將訪問大陸武漢 16:582020/04/20 國際 教宗將訪陸？外交部：未經過查證的小道消息 20:122020/04/20 政治 英國計畫收集康復者血液 研究輸血能否治療新冠病患 20:452020/04/20 國際 教宗訪武漢 04:102020/04/21 論壇廣場 傳教廷祕密安排方濟各訪陸 04:102020/04/21 兩岸要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 教宗將訪陸？ 外交部：未經查證的傳言報導 08:072020/04/21 政治 社子島開發案細部計畫再闖關 都發局長贊成開發 14:342020/04/23 政治 台知園區縣內都審通過 擴大計畫面積 17:182020/04/24 生活 國際熱門新聞 回不去了！為一事與陸鬧翻 瑞典砍了全孔子學院 - 國際 歐盟鐵娘子梅克爾罕見發怒為這事 - 國際 安倍政府送瑕疵布口罩 廠商宣布回收 - 國際 WHO與武漢病毒實驗室電郵遭駭 糟糕內幕曝光 - 國際 川普開驚世新冠藥方 注射消毒劑吧 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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