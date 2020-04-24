有名男子因為下雨天沒帶傘，導致他身上的口罩都被雨淋濕，他搭乘的公車時遇到一名好心的暖男司機，將自己的備用口罩送給他，讓這名乘客相當感動，隔天就回送了一包大禮。

看看新聞報導，大陸鄭州一名公車司機，日前上班時發現有位男性乘客的口罩有明顯的水漬，為了確保車上其他乘客的健康，司機李興磊建議乘客更換一個口罩，乘客解釋說是因為下雨口罩被淋濕，自己也沒帶備用口罩，無奈下只能繼續帶著濕透的口罩，結果這名好心的司機，拿出自己備用的口罩交給了乘客，並建議乘客下次可以多備幾個口罩，以備不時之需。乘客接過口罩後，向司機表示感謝，並稱一定會歸還口罩。

乘客感謝信。(翻攝自看看新聞)

沒想到隔天，司機就收到日前那名乘客送的一大包的包裹與一封感謝信，信忠表示：「感謝車長細心，感謝車長口罩。你的關心，我很感動。你贈我一個口罩，我還你百個口罩。——18日晚接受176路車長贈予口罩的劉先生。」

司機檢查袋子裡的物品，發現裡面是100個口罩，司機李興磊本想把口罩歸還乘客，可乘客已經走遠。只好將這些口罩交給了當班調度員。

李興磊表示，自己當時只是隨手幫忙，沒想到這位乘客會還給我這麼多口罩。感謝這位乘客，疫情還尚未結束，為了你我他的身體健康，口罩還是要戴好。

(中時電子報)