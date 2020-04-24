日本政府糗大了，花466億日圓（約台幣131億6千400萬元）買布口罩寄給全國民眾，竟然出現許多瑕疵品。3家承包廠商已有2家宣布，將全面回收還沒寄出的口罩。

日本政府決定發放每戶家庭2片布口罩，從東京等疫情嚴重的地區開始陸續寄出，此前還提早於4月14日寄布口罩給孕婦，結果陸續有人向厚生勞動省反映，布口罩品質不良，有的發黃、變色，有的還發現頭髮和蟲。

厚勞省調查指，143個市區町村已發現7870片品質不良的布口罩，故決定暫停發放，若已收到不良品的民眾可以換貨

製造布口罩的廠商是名古屋市的興和、伊藤忠商事、廣島縣的松岡3家公司，其中興和及伊藤忠的貨都有不良品。這批布口罩是在海外的工廠生產，品檢如此差著實讓日本民眾結舌。

日本市面上缺口罩，網路售價是疫情剛開始時的好幾倍，許多人苦等已久的安倍布口罩竟是不良品，使安倍政府的信用掃地。

反觀現在日本的地方自治體自行募集口罩發放給民眾而大獲好評。福井縣率先發放縣內32萬戶人家每戶1張口罩購買券，民眾4月24日起至5月10日可憑券到指定藥局買口罩，1張券最多可買50片包裝的1盒，每盒2350日圓（約台幣634元）。福井縣是委託縣內進口口罩的廠商供貨的，目前已準備了30萬箱，發口罩購買券的理由是，不需要的民眾可以自行決定，並非非買不可。

鹿兒島市則向日本業者採購，決定自行發放不織布口罩給市內約27萬7千戶家庭，每戶5片。

(中時電子報)