24日美股盤後，英特爾公佈了超過預期收入和每股盈利的財務業績。對於2020年第一季度的收入增長，因特爾將其歸因於以數據為中心業務的強勁增長，以及因為在家遠程辦公需求增長推動了對計算能力的需求。英特爾公佈，其第一季度營收為198億美元，較去年同期增長23%；淨利潤為57億美元較去年同期增長42%；每股收益為1.31美元，較去年同期增長51%。

該公司執行長司睿博（Bob Swan）表示，「新冠疫情並沒有改變長期戰略」，「季度業績證明了業務多樣性的好處」。他在分析師會議上稱，在這場危機中，四年前被視為便利的雲端應用已經變得不可或缺，其雲服務和通信服務上業務分別增長53%和33%，這兩個部門為數據中心部門貢獻了70%的營收。

但由於不確定性，英特爾放棄披露全年業績預期。不僅如此，英特爾將更加重視現金流的管理，這包括運營成本節省計劃等一系列舉措，而且英特爾決定暫停股票回購計劃直至經濟恢復。這些導致英特爾在當日盤後交易中股價進一步下滑6%。

對這一變化，不同的分析師給出了不同的答案。一些分析師認為，英特爾正面臨來自AMD等可見競爭者的壓力，而另一些分析師則認為，通過數據中心集團構建了廣泛的產品組合、與客戶的牢固關係，以及整體市場的高速增長，將幫助英特爾擴展到新的領域。

新冠疫情暴發之前，英特爾的數據中心部門就一直在持續高速增長。包括英特爾處理器在內的上游產品需求不斷增加，進而推動英特爾該業務板塊營收較去年同期增長了43%。

英特爾首席財務官George Davis表示，雲計算巨頭並不是唯一對數據中心晶片產生高需求的領域，政府和企業，以及通信服務商都表現出了高需求。來自上述三個領域在本季度的收入分別增長了53%、34%和33%。

不過在PC業務上，英特爾可能面臨更大的競爭，這塊業務占總營收的比重為49.5%。《CPU世界》數據顯示，英特爾CPU平均價格是AMD的兩倍多，而ARM的加入，也讓英特爾的頂級客戶如惠普和聯想有了新的選擇。

工業和零售業收入下降導致物聯網事業群營收下降3%；因為汽車市場不斷惡化以及新冠疫情的影響，Mobileye創紀錄的收入也蒙塵，增幅低於預期；可程式解決方案集團營收雖然增長了7%，但嵌入式和通訊部門疲軟抵消了部分增長。

(中時電子報)