大陸5G設備重點廠商中興通訊24日發布Q1財報，期間營收人民幣（下同）214.48億元，低於市場預期且較去年同期下滑，淨利指標同樣滑落近1成。

據中興通訊財報，公司Q1營收214.48億元，市場預期為225.03億元，去年同期為222.02億元。實現淨利潤7.8億元，同比下降9.58％。

(工商 )

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