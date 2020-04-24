中興通訊Q1營收淨利雙下滑 20:532020/04/24 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸5G設備重點廠商中興通訊24日發布Q1財報，期間營收人民幣（下同）214.48億元，低於市場預期且較去年同期下滑，淨利指標同樣滑落近1成。 據中興通訊財報，公司Q1營收214.48億元，市場預期為225.03億元，去年同期為222.02億元。實現淨利潤7.8億元，同比下降9.58％。 (工商 ) #中興通訊 #淨利 #市場預期 #下滑 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 大陸拚基建 泰碩業績吃補 04:102020/04/20 證券．權證 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 盛松成：看好陸經濟轉危為機 全年GDP或達3％ 14:102020/04/21 兩岸 下一個張經義 在陸台師小心了 04:092020/04/22 焦點新聞 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 Steam掀檢舉風暴 大陸玩家崩潰：求求你們了 13:342020/04/22 時事 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 財經熱門新聞 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 美零售業迎來報復性消費？專家列4理由慘輸大陸 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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