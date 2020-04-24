基隆1名21歲蔡姓男子，在24日下午1點多在深溪路遭人持30公分西瓜刀當街砍斷整個右小指，基隆警方火速成功將年約30歲的犯嫌陳男緝捕到案。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆1名21歲蔡姓男子，在24日下午1點多在深溪路遭人持30公分西瓜刀當街砍斷整個右小指，基隆警方火速成立專案小組，並於晚間6點在新豐街成功將年約30歲的犯嫌陳男緝捕到案，警方更在屋內查獲作案用的西瓜刀，全案後續將朝殺人未遂來偵辦。

基隆市警察局長詹永茂指出，警方獲報後立即成立專案小組，並由刑事警察大隊及鑑識單位支援，經篩選、比對現場相關證物及30名鷹眼小組員警過濾上百支監視器後，發現犯嫌陳男在做案前，將車輛停在案發地點附近，不久後兩人就發生口角，而犯嫌陳男趁蔡男要離開時，突然持西瓜刀上前砍殺，將蔡男的小指當場砍斷，隨後逃逸。

蔡男逃到數百公尺附近新豐街求救，消防局獲報將蔡男連同斷指火速送往基隆長庚醫院進行接合，幸好無生命危險。警消指出，蔡男右小指整個被截斷，現場找到右小指一同送到醫院，到院時意識清楚且生命徵象穩定，醫師將進行顯微手術接回斷指，但能否恢復正常功能仍有待術後觀察。

警方指出，陳男在被捕時，配合得交出作案用西瓜刀，而蔡男向警消表示，並不認識對方，對此，警方仍持保留態度，警方將進一步調查犯案動機以釐清案情。

(中時 )