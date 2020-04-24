大根認為感情事給當事人自己解決，酸民注意用詞，否則他要截圖提告。(圖/ 摘自臉書大根-Daikon-黃亮鈞)

周揚青分手信揭露羅志祥渣男本性，甚至提到會跟好兄弟們找妹子一起做多人運動，震撼許多人三觀；今(24)日稍早羅志祥好兄弟之一大根終於在臉書發聲力挺，還提醒網友注意用詞，揚言會「截圖提告」。

羅志祥好兄弟之一大根（黃亮鈞）今(24)日晚上7點多在臉書發文，對於豬揚戀一事表示，「感情的事情就他們去解決就好」，並對於酸民們的謾罵揚言會「截圖提告」；大根終於在事發一天後發聲力挺大哥羅志祥，最後還說「要酸的要噹的在這篇下面留言」，更特別提醒大家「注意用詞」。

事發至今許多網友都在等羅志祥的好兄弟發聲，大根發文後馬上湧入網友留言，「請問宜蘭民宿泳池趴20妹好玩嗎？」、「瞎挺，這樣不會比較紅」、「這是哪位咖，聽都沒聽過，聽說是豬隊友才來朝聖一下」、「透過羅志祥新聞才知道你是誰」、「蹭什麽熱度？想藉此來增加存在感嗎」、「你不是什麽咖，別把自己看太重，可憐啊」。

(中時電子報)