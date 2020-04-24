近日剛剛上任的美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）新發言人卡普托（Michael Caputo）陷入一場「推文風暴」中。這位共和黨籍的極右派好戰份子慣用侮辱性謾罵言論在推特上攻擊不同意見人士，而為了擔任政府部門發言人，他最近開始狂刪先前在推特上發表的文字。未來隨著美總統大選迫近，他一向用來批評政敵的極右派言論可望持續攻擊民主黨與自由派人士，同時加強對中國大陸在疫情議題上的強硬回擊。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，卡普托是一位極喜好發表推文的網路用戶，其強硬與蠻橫個性有如政壇藍波，經常引發社會與網路上的爭議。他曾於2016年總統大選的共和黨陣營中任職，選後仍持續在網上發表種族歧視與真有侮辱性字眼的文章。例如，他曾發文批評民主黨，指民主黨希望疫情造成百萬人死亡，也希望美國經濟崩潰，他們還利用媒體煽動恐慌情緒，藉以挫傷川普的支持度，他也因此自命為「（川普）總統的捍衛者」。

CNN發現，卡普托上周被任命為衛生與公共服務部助理部長兼發言人，其新職務主要職責是在聯邦政府內就公共衛生議題進行協調與溝通，他近日努力刪除了上月曾發佈了一系列以新冠病毒為題的歧視、貶損中國大陸的推文，刪除的推文與回應總數高達1300餘則。

報導指出，卡普托曾多次將新冠病毒稱作「中國病毒」、「武漢病毒」，甚至在推文中使用「＃中國病毒」的標籤。他同時批評民主黨「親中」、指責大陸為掩飾疫情而撒謊，並指這場新冠疫情的全球危機完全是由中國大陸造成的。

卡普托的作風雖然飽受批評，但他仍樂此不疲，網上也不乏他的支持者，有網友評論，或許這才是他獲得這項新職的主因。報導說，美國衛生及公共服務部並未對於卡普托刪推文的事做出回應，白宮發言人也拒絕置評。

(中時電子報)