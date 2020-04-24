PTT實業坊日前有網友貼文，表示拿到北市警局「最新」的反詐騙文宣，內容竟在宣導使用MSN跟即時通時，需要小心被騙，以此質疑警方使用10年前的舊文宣，根本沒有與時俱進，對此北市警局表示，網友刊登的文宣，確實是10餘年前製作的資料，但最近根本沒有拿出來使用，網友發文前應好好查證內容，不要以訛傳訛。
北市警局表示，承辦人員定期會規劃波段式反詐宣導，並運用員警家戶訪查時機落實轄內宣導工作，並會利用社區舉辦活動時機、人潮眾多地點、大眾運輸工具（捷運車廂廣告、公車候車亭、燈箱），以採廣播及新聞發布等方式，全面宣導反詐騙，不可能會使用10年前的舊資料。
北市警方為提供民眾快速便捷的反詐騙資訊，另在臉書設置「反詐騙小金剛粉絲團」，第一時間分享最新犯罪手法及防制訊息，2020年迄今透過金融機構關懷提問計攔阻123件，成功攔阻台幣5811萬7888元。
(中時 )
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