疫情嚴重衝擊飯店市場，造成飯店附設餐廳業績大受打擊，飯店業者紛紛主動出擊、搶救業績大作戰！其中，台中福華大飯店已有25年歷史的江浙菜老店「江南春」餐廳，今（24）日宣布5/10將走入歷史，未來將以新式中餐廳重新登場；此外，麗寶福容大飯店「福粵樓」主動出擊，首度插旗麗寶OUTLET百貨商場設櫃，阿基師今日親自到場促銷、拉抬買氣。

其中，台中老字號的福華大飯店24日宣布，曾為台中市第一家江浙菜館、也是台中市第一家現場桌邊烤鴨切片服務的招牌「江南春」餐廳，受到這波疫情的衝擊、業績重挫，在即將走入25週年之際，決定於5/10母親節檔期過後收攤，未來將重新改裝、蛻變為新中式餐廳，也代表著江南春即將走入歷史！

台中福華大飯店表示，近期策劃重新出發計劃，最後的「憶江南活動」，廣招老饕們趁5月10日前回來，嚐嚐道地的江浙老味道。憶江南活動於4月30日至5月10日（每週四～日），第一部曲-饗江南，至餐廳用餐即可免費獲得LINE集點兌換餐點活動，打卡上傳照片再贈小菜一盤；第二部曲-江南謎，答對者可現場刮刮樂，將有棗泥鍋餅1份。

台中福華表示，為了讓來店顧客更貼近台中福華，於用餐結束後，進入第三部曲-閒情雅緻，將會由專人導覽參觀耗資千萬全新改裝樓層、廳堂及客房以新東方設計風格，融合徽派建築元素的設計，沿用創辦人精神的銀杏葉，象徵傳承的愛與堅持，整個活動讓人有如深入其境，參觀完畢再贈新中式餐廳神秘主廚推薦菜品1道！

此外，台中福華推出母親節專案，由主廚團隊針對美顏、健康及養生特製盛宴佳餚，中式桌菜全桌12,800+10％（10人），還有小家庭可選擇半桌8,800+10％（5人），凡預訂專案現場，再加贈母親節特製蛋糕1模！該飯店考量疫情及顧客外出用餐的擔憂，也推出合菜外帶2,099元起，讓顧客在家也能安心相聚享用大餐。

(工商 )