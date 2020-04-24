新冠肺炎疫情衝擊公益彩券經銷商，財政部已編列5億元協助業者度過難關。財政部次長阮清華今天表示，必須是今年3月1日持有有效公益彩券經銷證，且從去年9月至今年5月間，有實際銷售或批購公益彩券紀錄的經銷商，若今年3月至5月各月佣金收入，較去年同期減少15％以上，可以提出申請。

行政院今天舉行紓困振興記者會，阮清華指出，今年3月1日至4月19日公益彩券銷售金額約84億元，較去年同期104.1億元衰退約19.3％，為避免公益彩券經銷商因銷售金額衰退致生計受到影響，因此補助相關業者。

阮清華說，以較去年銷售佣金收入衰退30％估算，電腦型彩券經銷商每人每月最高補助1萬元，最多3萬元，若衰退15％以上，未達18％，每個月補貼5,000元；立即型彩券經銷商每人每月最高補助3,000元，最多9,000元，若衰退15％以上，未達18％，每個月補貼1,500元。

(工商 )