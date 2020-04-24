為搶攻母親節感恩孝親送禮商機，45年經典蜂蜜蛋糕品牌「一之鄉」攜手知名燕窩及珍珠粉品牌「老行家」共同推出「頂級珍珠蜂蜜蛋糕+彈力珍珠膠原蛋白粉」聯名限量禮盒，即日起至5月20日止預購享8折優惠起，滿額贈生活市集100元折價券及一之鄉8折優惠券。每滿300元再贈怡客咖啡飲料兌換券一張，詳細活動內容可至一之鄉FB官方粉絲團及官網查詢與訂購 。

由蜂蜜蛋糕專家一之鄉獨家研發的「頂級珍珠蜂蜜蛋糕」，添加「老行家珍珠粉」及100%天然蜂蜜，原食材天然，不添加一滴油，蛋糕上烙印美麗貝殼圖案，妝點進口粉晶巧克力，精緻優雅造型。搭配上老行家首創「彈力珍珠膠原蛋白粉」，標榜獨家精製純化水解技術，小分子膠原蛋白使人體更好吸收，讓媽咪們美麗Q彈，青春飽滿。母親節預購優惠一整組850元，即日起至一之鄉、老行家、怡客咖啡都可訂購。

今年母親節一之鄉獨家推出-「親吻媽咪」禮盒，經典龍眼花蜜蜂蜜蛋糕全新研發，添加雪白銀耳的蜂蜜蛋糕，滿滿多醣體與膳食纖維膠質，讓媽咪輕盈健康又美麗，由師傅手工刷上金唇，幫你表達說不出口滿滿對媽咪的愛意，每盒並附上母親節卡片，可寫下對媽媽的祝福之意。另有6吋手工造型蛋糕，全新推出!母親節期間也推出「幸福媽咪」及「花語馨意」兩款圓形六吋冷藏蛋糕，巧妙運用經典蜂蜜蛋糕創意大改變，為市場少見的圓形蜂蜜蛋糕。內餡採用頂級法國鮮奶油慕斯，並添加咖啡酒，蔓越莓及黑糖麻糬QQ等，師傅手繪媽媽造型。

時值全民防疫時期，一之鄉強調每個產品包裝都在符合「國家無塵室10萬正壓等級」環境下完整包裝。每一位從業人員嚴格把關每一段生產步驟，並通過ISO22000及HACCP品質系統驗證讓大家 「食在安心 健康防疫」。

(工商 )