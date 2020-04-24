台股今（24）日加權指數收盤為10,347.36點，較上周五（17日）累計下跌249.68點，周跌幅為2.36％。凱基投顧預期下周指數在10,100～10,600點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：防疫概念股、資料中心股、晶圓代工股、連接器股、宅經濟股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.大陸產線陸續復工及訂單遞延效應，我國3月外銷訂單達402.6億美元，較上（2）月成長40.4％，較去年同期增加4.3％。

2.美國參議院通過4,840億美元救助法案，其中600億美元將紓困小型企業、750億美元提供醫院補助、250億美元為新冠病毒檢測的資金。

另要主要五項國際利空因素：

1.中國第一季GDP年減6.8％，為1992年以來首度經濟呈現負成長，也低於市場預估的年減6.5％。

2.高盛證券預估2020年標普500指數成分股企業現金支出將大減33％，創下歷史紀錄。

3.高盛證券預估第2季iPhone單位出貨量將較去年同期下滑36％；2020年上半年iPhone出貨量，預估將下滑24％；分析師將投資評等由中性調降至賣出，目標價由250美元下調至233美元。

4.IHS Markit肺炎疫情對汽車產業造成嚴重打擊；預估2020年全球汽車銷售將下滑22％至7,030萬輛；美國汽車銷售將年減26.6％至1,250萬輛。

5.信評機構惠譽調降2020年經濟成長預測，將今年全球GDP成長預估下修至負3.9％。

(工商 )