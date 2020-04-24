英國海軍核動力潛艦「鋒利號」（HMS Trenchant）指揮官在潛艦返回母港後同意讓同袍在艦上開派對，因為漠視社交距離規定，而遭到勒令休假，甚至恐被拔官。

據英國衛報報導，鋒利號日前結束為期3個月的海上任務後，返回英國，進入位於英格蘭西南部靠近普利茅斯的軍港戴凡波特（Devonport）進行維修。由於新冠肺炎疫情嚴峻，全艦官兵被要求在艦上接受檢疫，不得下船回家。艦長路易斯（John Lewis）怕官兵悶壞了，本月初同意讓士兵開烤肉趴。

而上傳到社群媒體上的影片顯示，2名DJ為官兵們播放舞曲時，官兵們就坐在甲板上的木凳上吃燒烤喝酒，違反維持社交距離的規定。據報導，艦長在辦趴前，曾被提醒這樣做可能違反防疫規定，但艦長還是決定這麼做。一名消息人士為其緩頰稱，官兵並未下船，而封城令是針對陸地，所以官兵在艦上開趴是權宜之計。

艦長路易斯已被勒令休假回家，而海軍也已展開調查，調查期間不便置評。

(中時 )