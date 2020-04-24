羅志祥（小豬）遭周揚青爆料其私生活混亂不堪，男方形象毀於一旦，風水國師詹惟中建議小豬，捐棺、吃素或動個小手術，「三種方式擇其二，把危機轉還、化解心魔」；命理專家小孟老師認為小豬應勤做公益，有助轉運，「切莫提告周揚青，否則事情會產生更大無法收拾的局面」；姓名學老師江紘均則提醒小豬，日後多小心拿捏外在誘惑。

詹惟中以姓名學角度分析，今年鼠年，全球娛樂圈又逢「天同星化忌」較多變化，鼠代表水，水怕土又怕火，恰巧羅志祥的「志」上有土下有火，且「祥」有羊、與鼠八字相害；詹惟中提出三種方式，擇其二有助度過難關，包括手術化解流年血光之災、許願吃素一年、行善捐棺108具；詹惟中說：「小豬帶給大家的歡樂及對家人的孝心都很正向，相信粉絲會再次給他肯定。」

風水國師詹惟中。（經紀人提供）

小孟老師分析羅志祥獅子座，今年行運較差，若要渡過風波得等到2022年；此外，塔羅牌抽到寶劍三正位，顯示小豬今年下半年運勢非常辛苦，事業會遇到阻礙；小孟老師認為小豬要留意後續發展，嚴重的話會再掀起一場風波，建議他此事淡化處理，「若想全身而退，又想要大紅大紫，一定死都要追回周揚青，讓周揚青原諒」。

命理專家小孟老師。（經紀人提供）

江紘均分析小豬姓名，因他本身屬羊、忌用「志」字，易交損友且心情易燥，雖看起來表面風光但其實內在煩悶，若有女生主動就很難拒絕。

姓名學老師江紘均。（經紀人提供）

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