受新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜今（24）日改以視訊方式與深坑區8位里長座談，他表示，現在雖然要拚防疫，但市政工作也不能間斷，希望透過與里長對談了解地方心聲，有效率的滿足民眾需求。

侯友宜說，感謝里長們協助防疫工作，包括居家檢疫及各項宣導等，因深坑老街每逢假日遊客眾多，要拜託里長加強呼籲戴口罩、保持社交距離，還有管控人潮、車潮，避免造成群聚及交叉感染。

會議中，有里長關注電纜地下化，侯市長表示，電纜地下化、變電箱移置工程，新北市以往一年大概只完成80處，現在大幅提升到將近500處，他會責成相關單位加速進行，讓行人有較寬敞的步道，也改善城市景觀。

針對里長提出當地缺乏兒童遊戲空間，區公所於土庫市民活動中心旁規畫遊戲空間，將設置磨石子滑梯、沙坑、草坡等遊玩項目，讓親子、老少共融遊樂，工程已於今年3月6日開工，預於今年9月完工。

另外，有關當地深南路沿線超跑及重機高速行駛製造噪音問題，環保局表示，未來將於當地增設噪音車偵攝系統，現已與里長完成會勘並規劃設置地點，設置完成前將與警察局不定期進行聯合攔查作業，維護民眾生活品質。

民政局長柯慶忠表示，今年行動治理已辦理25區27場次座談，108年度深坑區行動治理列管案件18案，已解列12案，完成率高達83％。大家所建議的事項，也由市府研考會納管，定期追蹤各局處辦理進度。

(中時 )