新冠肺炎疫情即將邁入第4個月，大家對這新形態、傳播力強又狡猾的病毒都戒慎恐懼，甚至讓部分人連外出去醫院看診都不相當害怕。胸腔重症醫師蘇一峰就指出，疫情期間的急診室內，已發生了好幾齣民眾因太過恐慌，遲遲不敢就醫，而造就無法挽回的悲劇。

蘇一峰醫師在臉書分享，疫情期間病患因不敢就醫而導致嚴重後果的血淋淋案例。蘇一峰表示，一名有失智症的阿公，最近幾天感到越來越喘，但家屬卻害怕疫情而不敢就醫，直到早上阿公吃藥時不慎嗆到，從此失去意識，到院前死亡……。

阿公家屬不死心，堅持院方急救要做滿，但持續CPR一個小時後，病患始終沒有恢復跡象。另外，還有一名阿公，也是喘了三四天才來，結果已經呼吸衰竭二氧化碳累積，只好轉進加護病房使用呼吸器治療……。

蘇一峰表示，「雖然疫情緊張，但是大家有身體不舒服，尤其是喘，胸痛，中風等重症症狀，還是不能拖，一定要趕快就醫！還有慢性病的患者也要注意定期就醫檢查與治療。」

儘管新冠疫情讓整體的就醫次數減少很多，蘇一峰無奈指出，也有很多的患者因延遲就醫而讓病情惡化。呼籲大家「不要把小病拖成大病了」。

(中時電子報)