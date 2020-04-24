美國16位共和黨參議員表示，美國必須要求開發中國家披露對中國大陸的債務和其他法律義務，以此作為任何未來債務重組方案和國際援助計畫的一部分。

參議院銀行委員會主席克拉珀（Mike Crapo）、參議院財經委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）和另外14名參議員在一封致川普政府的信中說，美國應該支持因新冠肺炎疫情大流行，商品價格下降以及美元升值而遭受重創的貧窮國家的債務重組。

美國之音引述路透社報導，他們看過這封4月22日寫給財政部長穆努欽和國務卿蓬佩奧的信。議員們在信中說，任何金融協議都應該要求這些國家披露他們參與「一帶一路」基礎設施倡議中積欠大陸的債務和其他法律義務。

信函指出，陸方機構還應同意在沒有政治交換的情況下，重新談判開發中國家所欠的債務。信函說：「少了這一點，美國和其他西方納稅人實質上是在救助中國的金融機構，助長中國的債務陷阱外交。」

國際貨幣基金組織上星期預測，新冠疫情大流行將導致全球經濟萎縮3%。這次疫情危機尤其重創開發中國家和新興市場，引發了人們對一旦危機消退就會出現一波重大債務重組的擔憂。

全球主要的20個經濟體，包括中國大陸，以及巴黎俱樂部債權人成員國上星期同意在年底之前暫停世界上最貧窮國家償還官方雙邊債務，私人債權人在自願的基礎上支持這項措施。

但是專家們說，鑑於疫情大流行引發的嚴重經濟狀況，可能需要更重大的舉措，包括債務重組和減免。

聯合國貿發會23日呼籲取消開發中國家積欠的1兆美元的債務。聯合國估計，在2021年底之前，開發中國家需要償還或再融資的債務高達2.7兆美元，這還不包括為抗疫減輕經濟受到的影響所需的數十億美元的額外貸款。

開發中國家的大多數債務由大陸持有。大陸在過去幾十年中增加了在非洲和其他發展中地區的公共和民間借貸，這些貸款通常有比西方借貸人更嚴苛的償還條款和更高的利息。

(中時 )