全球資料解決方案領導供應商希捷科技（NASDAQ：STX）公布截至2020年4月3日之第三季度財報結果。

希捷科技執行長Dave Mosley表示：「雖然新冠肺炎疫情掀起前所未有的挑戰，希捷在第三季依然表現亮眼，團隊不遺餘力地捍衛同仁健康、回應客戶需求，同時落實產品發展藍圖。在此艱困環境下，我們的財務表現傑出，營收與依非公認會計原則（non-GAAP）每股盈餘均優於指引的中點，亦維持穩定的自由現金流」。「本季的財報結果展現出希捷健全的營運模式，資產負債表及流動性俱佳，有助於在充滿不確定性的環境中穩定管理。長期而言，希捷的科技創新與產品組合完備，足以因應大容量儲存需求，在產業轉型至IT 4.0的過程中，可提供符合成本效益的資料管理解決方案」。

於2020會計年度第三季，希捷的營運現金流為3.9億美元，自由現金流為2.6億美元。希捷第三季的財報表現維持穩健，共支付1.7億美元的現金股利，並以1.95億美元回購400萬普通股。至本季結束時，所持現金及約當現金總額約16億美元。截至本季結束共發行2.57億普通股。

希捷董事會已通過並將於2020年7月8日，發放每股0.65美元的季現金股利予2020年6月24日收盤前列冊的股東，未來任何季股利發放會依據董事會評估酌情處理，亦取決於希捷的財務狀況、營運成果、可用現金、現金流、資本需求，以及董事會其他考量。

希捷對於2020年會計年度第四季營運展望，預期整體營收約26億美元正負7％，依非公認會計原則稀釋後每股盈餘1.28美元正負10％，上述依非公認會計原則推估的每股稀釋盈餘，不含已知的每股0.05美元無形資產攤銷費用以及每股0.11美元股權獎勵支出。

(工商 )