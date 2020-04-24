伍佰攜手台灣首席DJ、滾石電音創辦人DJ Mykal a.k.a. 林哲儀，首次合作推出新搖滾電音單曲〈重生〉，林哲儀與偶像伍佰合作坦言壓力超大，「讓我更想把歌做好，擔心太多的結果就是第一次交Demo就被老師打槍」，林形容當時像是被賞了一記很響的巴掌。

伍佰隨後跟林哲儀說：「你就是林哲儀，你做出來的東西就是林哲儀的東西。這你有什麼好擔心的。」林哲儀說當下好像被打通任督二脈，「我就在2天內把全新的Demo完成。」

對於這次的合作滿意嗎？不改酷酷本性的伍佰表示：「基本上我做音樂沒有滿意這個形容詞，我只會說『好，過帶，交了！』。」並透露自己對音樂作品有一個標準，「其實很難去形容，這次聽到混音完成的作品時，跟我之前的歌有個共通的特點，那就是會飛！歌詞的內容有被音樂襯托出來。」

該曲是伍佰在去年11月的創作，歌詞提到「生命的惡魔看誰先認輸」、「天空已撕裂世界都崩毀」，對照目前全球因新冠肺炎肆虐，該曲彷彿帶給身處世界巨變的大家一股重生的勇氣。

(中時 )