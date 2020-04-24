金鐘主持人黃子佼24日開心宣布主持新節目《平民巨星》，邀請金曲歌王巫啟賢擔任來賓，評鑑團則有鄭怡、林俊逸、李佳薇、邱鋒澤與婁峻碩等不同世代歌手。而邱鋒澤與婁峻碩近來在羅志祥（小豬）、愷樂主持八大《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」受到關注，不過在記者會上，邱鋒澤與婁峻碩堅持不受訪。

當時黃子佼也緩和勸說可以聊一聊吧，不過最後八大方面說，邱鋒澤與婁峻碩還是小朋友，「不懂事，今天就專心錄影。」讓在現場乾等的大批媒體，十分尷尬。而被問及小豬、周揚青、愷樂感情風波，黃子佼表示前天一整天都在工作，該事件不太清楚，他跟小豬、愷樂只有工作上互動，也沒太多私交，並分享不介意老婆孟耿如看他的手機，「不過她是蘋果，我是安卓，我真的不會用蘋果手機，也不會特別去看。」他透露手機內90%都是孟耿如的照片，剩下的就是狗，喊：「沒有什麼不能見不得人。」

(中時 )