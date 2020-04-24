高市府突擊八大實名制，經發局長伏和中（右）前往稽查。（柯宗緯攝）

高市府突擊八大實名制，民眾K歌尷尬戴口罩。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜今（24）日宣布，即日起八大行業採取實名制，並且要全程佩戴口罩。今晚經發局長伏和中突擊好樂迪中華店，店家確實在門口要求客人實名制登記，而包廂客人則是尷尬依規定戴上口罩K歌。

韓國瑜今早表示，對於八大場所初期會以勸導為主，「不會動不動把開罰放在嘴巴」，但要求場所業者應採行4點防疫措施，若經勸導仍不配合執行者，必要時將依傳染病防治法處3000元以上，1萬5000元罰鍰。

好樂迪中華店今配合在入口要求客人實名制，同時遵守量體溫等規定，有客人納悶，為何要實名制，擔心個資外洩。伏和中說，會請店家保管，做後續追蹤，主要是若有疫調需要，就可以立即追查。

伏和中提到，市府人員進入包廂一一宣導，業者也在包廂門口特別註明規定事項，市府規定4平方米一個人，所以看包廂的坪數大小來決定這個包廂可以容留多少人。

不過，針對戴口罩K歌一事，恐怕引發民怨。伏和中表示，今巡視過程，個人在唱的時候或許會拿下，但是另外幾個朋友都有戴口罩，可能是目前個人的習慣沒法改變，「唱歌的人短暫時間拿下口罩，我想還是可以接受」。

另有關三溫暖等行業，戴口罩有所困難， 伏和中說，如果確實因為戴口罩有難處的地方，希望業者至少要把安全距離再拉大一些。

(中時 )