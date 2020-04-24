羅志祥（小豬）和大陸網紅周揚青交往9年，先前頻傳情變、復合，不過周揚青23日發文坦承2人早已分手，並控訴小豬花心行徑，包括「和旗下女藝人及化妝師有不正當男女關係、經常舉行『多人運動』（多P）等」，掀起熱議，眼尖網友發現羅志祥的經紀公司旗下女藝人只有昔日的「蝴蝶姐姐」愷樂。

周揚青日前穿著自創品牌的蝴蝶圖案T恤，寫道：「大概是和蝴蝶杠上了。」似乎預告小豬、愷樂的不單純關係。周揚青昨在微博小帳看到網友說，「我感覺蝴蝶是真的愛豬才願意當小三吧，估計豬也做了好多功夫騙她」，周揚青直接回覆：「沒有，她自己也有男朋友。」並提到「認識我本人還在外面裝純情私下當p友的，你看我不就沒留情面。」暗諷愷樂有男友裝清純，私下也有炮友。

周揚青前天怒批小豬與旗下女藝人、化妝師等有長期不正當男女關係，還進行「多人運動」，似乎私生活複雜，網友在IG上勸周揚青去檢查性病，她說：「我分手馬上就去檢查了，我沒有。」甚至有人提到「其他女性」也應該去檢查，周揚青回應「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎」，更直接標註愷樂的IG帳號，直接證實愷樂與小豬有不正當男女關係。

此外，近來有許多網友更挖出小豬、愷樂一起主持八大《娛樂百分百》時搞曖昧，曾大方戴對戒、十指緊扣、穿情侶裝拍照等行為，像是交往中的情侶。對此，記者致電、傳訊愷樂經紀人未接未回，愷樂也神隱至今。而《娛百》每周二、三錄影，至於小豬、愷樂下週是否會上工或有代班主持？八大電視台表示節目目前照常錄製，下週主持人部分確定是偉晉、陳零九、邱鋒澤。

《娛百》目前主持班底有小豬、愷樂、偉晉、陳零九、邱鋒澤，不過小豬日前飛往深圳開工，因新冠肺炎防疫措施，目前仍在當地配合自主隔離，若小豬近日返台也必須居家檢疫14天，屆時無法立即參與《娛百》錄製。

(中時 )