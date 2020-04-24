新冠肺炎打擊全球經濟，許多人面臨失業、倒閉風潮，經濟學人智庫近期發布報告顯示，未來3個月內，企業對全球經濟前景指數為-39.2(指數範圍為-50至+50)，46%的企業主認為，在疫情爆發後，估計需要1至2年業務才能回到正軌。

根據路透社引述經濟學人智庫「全球商業晴雨表」，企業對未來3個月全球經濟前景指數為-39.2，接近指數範圍下限(最低為-50)，顯見多數企業對於未來都抱持比較悲觀看法。不過，企業高級主管對於本身行業及企業看法，則是相對樂觀，情緒指數分別為-22及-17.8。

若從地區別來觀察，報告中顯示，歐洲區與亞太地區最為悲觀，情緒指數皆為-40.4。而以行業別區分的話，除了零售業與電子商務以外，其它13個行業都都預期收入及營利將下降，其中，又以旅遊、娛樂、媒體業最嚴重。

整體來看，有46%受訪的主管相信，從疫情爆發至業務回到正常水準，大約需要1至2年；40%的主管認為僅需要1年時間企業就能重回軌道，另有10%的人則悲觀估計，需要3至5年才能恢復。

(中時電子報)