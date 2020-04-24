針對PTT辱罵世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，特定媒體置若罔聞？名嘴陳揮文質疑，蔡政府控制住新聞源頭，馬英九可能是國民黨最後一位總統。

陳揮文在《飛碟晚餐--陳揮文時間》節目中分析並質疑，蔡政府從新聞來源就控制住了，看看特定媒體、親綠媒體這些節目，看到的都是片段，看不到對譚德塞的人身攻擊及種族歧視，報紙沒寫、電視也沒講、手機新聞也沒有。可怕的是在哪裡？網紅直播也沒有看到，我們沒有平白送越南口罩、跟美國簽約有無當冤大頭...這些新聞似乎都被掩飾。

我國日前與美方簽署防疫協定，其中「我方以10萬片口罩交換美方的30萬件防護衣原料」，不過國民黨文傳會副主委黃子哲卻爆料稱，這個說法並非事實！。其實是，台灣「捐」口罩給美國，但美國則是「賣」防護衣原料給台灣。

陳揮文在節目中反諷說，外交部鬧這麼大的烏龍，這是不平等的，可說沒了國家尊嚴，非常悲哀。國民黨卻戰力很薄弱，若今天是馬英九時代，自己國內口罩都不夠，還送給越南，越南是自己有口罩還送給別人，我們還送給越南，幹這麼蠢的事，若是馬英九執政，民進黨和綠媒會放過他嗎？一定會痛扁，國民黨的軟弱真的匪夷所思，點出問題，就是要得分。

陳揮文認為，蔡政府從新聞源頭就控制住了，那些被洗腦的人，看到的永遠是蔡政府好棒棒、國民黨好爛爛、韓國瑜趕快下台，所以馬英九會不會成了國民黨最後一位總統？

(中時電子報)